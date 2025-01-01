Zum Inhalt springenBarrierefrei
Anna und die Liebe

Episode 61

SAT.1 emotionsStaffel 5Folge 61
Folge 61: Episode 61

24 Min.Ab 12

Paloma und Enrique sind ausnahmsweise derselben Meinung: Die Partnerbörse muss sich geirrt haben. Es kann nicht sein, dass ausgerechnet sie und Enrique füreinander bestimmt sein sollen. Und um das zu beweisen, geht Paloma ziemlich weit!

