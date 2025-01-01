Zum Inhalt springenBarrierefrei
Anna und die Liebe

Episode 64

SAT.1 emotionsStaffel 5Folge 64
Episode 64

Anna und die Liebe

Folge 64: Episode 64

23 Min.Ab 12

Nina begreift, dass es nur noch eine Frage der Zeit ist, bis Kai sie zu einer Affekthandlung provoziert, die sie wieder hinter Gitter bringen wird. Als Konsequenz beschließt sie, einen harten Schnitt einzugehen und jeden Kontakt zu Luca, Carla und Kai abzubrechen. Nachdem sie Carla von Lindenbergs Worten in Kenntnis gesetzt hat, wird Ninas Entschlossenheit auf eine harte Probe gestellt.

