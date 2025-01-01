Zum Inhalt springenBarrierefrei
Anna und die Liebe

Episode 66

SAT.1 emotions
Staffel 5
Folge 66
Episode 66

Anna und die Liebe

Folge 66: Episode 66

23 Min.
Ab 12

Nach Carlas Geständnis ist Luca verunsichert. Ihm ist nun klar, wie sehr Carla Nina ausgenutzt hat. Außerdem erkennt er, welches Talent in Nina schlummert. Daher trifft er eine folgenschwere Entscheidung. Um Lindenberg sein Einverständnis zu Ninas Weiterbeschäftigung abzuringen, verspricht er ihm, der Liebe zu Nina für immer abzuschwören.

Anna und die Liebe
Anna und die Liebe

Anna und die Liebe

