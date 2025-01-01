Anna und die Liebe
Folge 68: Episode 68
23 Min.Ab 12
Nina bleibt nichts anderes übrig, als die Verhaftung über sich ergehen zulassen. Luca muss hilflos mitansehen, wie sie abgeführt wird. Beide begreifen, dass Kai dafür gesorgt hat, dass Nina im Gefängnis verschwindet. Während Nina verzweifelt beteuert, unschuldig zu sein, verlangt Luca ebenso wie Bernd Lindenberg von Kai, Nina aus dem Gefängnis zu holen.
