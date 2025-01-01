Anna und die Liebe
Folge 70: Episode 70
24 Min.Ab 12
Paloma und Enrique laufen sich das erste Mal nach Palomas Liebeserklärung über den Weg. Angespannt erwartet sie irgendeine Reaktion von Enrique - aber die bleibt aus. Paloma ist zutiefst enttäuscht, nicht ahnend, dass Enrique von ihrem Liebesgeständnis noch gar nichts weiß. Und während sie bei Virgin ihren Frust ablässt, hört Enrique zum ersten Mal ihre Nachricht auf seiner Mailbox.
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Anna und die Liebe
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Drama, Romanze
Produktion:DE, 2008
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1 emotions
Enthält Produktplatzierungen