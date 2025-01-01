Zum Inhalt springenBarrierefrei
Anna und die Liebe

Episode 72

SAT.1 emotionsStaffel 5Folge 72
Episode 72

Anna und die Liebe

Folge 72: Episode 72

23 Min.Ab 12

Luca fällt aus allen Wolken, als er erfährt, dass Bruno der Presse verraten hat, dass die "Scream-Kollektion" nicht von Carla ist. Bei einem Krisengespräch macht Luca seinem Vater klar, dass unter keinen Umständen herauskommen darf, dass Nina hinter den Entwürfen steckt. Bruno hat die rettende Idee: Er schlägt Luca vor, dass Nina künftig unter einem Pseudonym für Lanford designen soll.

