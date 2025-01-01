Anna und die Liebe
Folge 73: Episode 73
24 Min.Ab 12
Nina ist von Brunos Auftritt ziemlich überrumpelt. Sie kann sich unter keinen Umständen vorstellen, zu Lanford zurückzukehren und verspricht Jojo, dass sie Bruno absagen wird. Als sie sich mit ihm trifft, schafft es Bruno beinahe, ihre Bedenken aus dem Weg zu räumen. Doch Nina bleibt ihrer Linie treu und schlägt das Angebot, für Lanford unter einem Pseudonym zu designen, aus.
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Anna und die Liebe
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Drama, Romanze
Produktion:DE, 2008
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1 emotions
Enthält Produktplatzierungen