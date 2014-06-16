Anna und die Liebe
Folge 74: Episode 74
23 Min.Folge vom 16.06.2014Ab 12
Bruno hat Nina als Urheberin der Scream-Kollektion der Öffentlichkeit präsentiert und verspricht ihr erneut, dass er sie im Kampf gegen Lindenberg unterstützen würde. Doch Ninas Entscheidung steht fest: Sie muss Kai aus dem Weg gehen, weil sie weiß, wie gefährlich er ihr werden kann. Und ihre Sorge ist berechtigt: Kai hat es tatsächlich weiterhin auf sie abgesehen.
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Anna und die Liebe
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Drama, Romanze
Produktion:DE, 2008
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1 emotions
Enthält Produktplatzierungen