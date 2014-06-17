Anna und die Liebe
Folge 76: Episode 76
23 Min.Folge vom 17.06.2014Ab 12
Enrique ist ratlos und eifersüchtig. Paloma sagt ein gemeinsames Mittagessen ab, um ihre Mittagspause mit Chris in der Ego Bar zu verbringen. Seine Angst, sie zu verlieren, wird immer größer. Als Paloma ihn schließlich mit einer leidenschaftlichen Flamenco-Performance und einem impulsiven Heiratsantrag überrascht, stößt er sie in seiner Panik, irgendwann von ihr verlassen zu werden, heftig zurück.
