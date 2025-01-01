Zum Inhalt springenBarrierefrei
Anna und die Liebe

Episode 83

Staffel 5Folge 83
Episode 83

Anna und die Liebe

Folge 83: Episode 83

23 Min.Ab 12

Nina ist geknickt, dass ihr Interview nicht veröffentlich wird. Doch viel Zeit, sich darüber zu ärgern, bleibt nicht, denn sie hat die Aufgabe, gemeinsam mit Olivia die heißesten Modetrends in den Straßen Berlins aufzuspüren. Zunächst ist die Stimmung zwischen Nina und Olivia verhalten. Nachdem beide aber beschließen, das Thema Kai für diesen Tag zu vergessen, klappt alles wie am Schnürchen.

