Anna und die Liebe
Folge 84: Episode 84
23 Min.Folge vom 05.08.2020Ab 12
Nina hat sich entschieden: Sie wird mit Jojo zusammenziehen und damit einen neuen Lebensabschnitt beginnen. Nach der Wohnungszusage ist Jojo Feuer und Flamme, doch Nina bleibt vorsichtig. Geht ihr alles zu schnell?
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Drama, Romanze
Produktion:DE, 2008
Copyrights:© SAT.1 emotions
Enthält Produktplatzierungen