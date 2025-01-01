Anna und die Liebe
Folge 86: Episode 86
23 Min.Ab 12
Nina schafft es, Carlas Zweifel aus dem Weg zu räumen, und schließlich stimmt Carla Ninas Vorschlag zu, wieder heimlich als Designerin für Lanford zu arbeiten. Was Carla zu diesem Zeitpunkt jedoch nicht weiß: Luca ist bereits dabei, einen anderen Designer für die Luxurykollektion zu verpflichten. Kommt Carla aus der Nummer wieder heraus, ohne Luca ihren Deal mit Nina beichten zu müssen?
