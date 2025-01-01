Zum Inhalt springenBarrierefrei
Anna und die Liebe

Episode 93

SAT.1 emotionsStaffel 5Folge 93
Episode 93

Episode 93Jetzt kostenlos streamen

Anna und die Liebe

Folge 93: Episode 93

23 Min.Ab 12

Luca, der kurz nach Ninas Unfall am Unglücksort eintrifft, erkennt sofort den Ernst der Lage. Er weicht nicht von ihrer Seite und begleitet die Bewusstlose ins Krankenhaus. Dort muss er sich von ihr trennen, denn die Ärzte kämpfen in der Notaufnahme um Ninas Leben. In dieser Situation wird sich Luca seiner Gefühle für Nina endlich bewusst.

Anna und die Liebe
Anna und die Liebe

Anna und die Liebe

