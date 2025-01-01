Anna und die Liebe
Folge 93: Episode 93
23 Min.Ab 12
Luca, der kurz nach Ninas Unfall am Unglücksort eintrifft, erkennt sofort den Ernst der Lage. Er weicht nicht von ihrer Seite und begleitet die Bewusstlose ins Krankenhaus. Dort muss er sich von ihr trennen, denn die Ärzte kämpfen in der Notaufnahme um Ninas Leben. In dieser Situation wird sich Luca seiner Gefühle für Nina endlich bewusst.
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Anna und die Liebe
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Drama, Romanze
Produktion:DE, 2008
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1 emotions
Enthält Produktplatzierungen