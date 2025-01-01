Zum Inhalt springenBarrierefrei
Anna und die Liebe

Episode 94

SAT.1 emotionsStaffel 5Folge 94
Episode 94

Episode 94Jetzt kostenlos streamen

Anna und die Liebe

Folge 94: Episode 94

24 Min.Ab 12

Das erste Mal in seinem Leben stellt sich Luca nach Lindenbergs Angriff auf Ninas Seite und gegen seinen Ziehvater. Als er in seiner Sorge um Nina die Nacht im Krankenhaus verbringen will, stößt er Carla vor den Kopf, die begreift, dass sie immer nur die zweite Geige spielen wird, solange Nina existiert. Der nächste Tag beginnt für Luca und Familie Polauke mit einem Schock!

