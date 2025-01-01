Zum Inhalt springenBarrierefrei
Anna und die Liebe

Episode 95

SAT.1 emotionsStaffel 5Folge 95
Folge 95: Episode 95

23 Min.Ab 12

Als Carla begreift, wie es um Nina steht und wie sehr sich Luca um sie sorgt, verkündet sie scheinbar selbstlos vor ihm, sich ebenfalls als mögliche Nierenspenderin testen zu lassen. Tatsächlich kommt sie infrage, doch so weit will sie nicht gehen. Für ihren Plan reicht es, dass Luca ihre Bereitschaft erkannt hat. An einer Heilung Lucas ist sie im Grunde ihres Herzens nicht interessiert.

