Anna und die Liebe
Folge 96: Episode 96
23 Min.Ab 12
Ninas Zustand ist nach ihrem Herzstillstand weiter kritisch, die Zeit für eine notwendige Nierentransplantation drängt. Carla entschließt sich endlich dazu, Nina eine Niere zu spenden, da ihr klar ist, dass Luca Ninas Tod niemals verkraften würde. Als Nina erfährt, dass Carla ihr eine Niere spendet, kann sie ihre Dankbarkeit kaum in Worte fassen.
Genre:Soap, Drama, Romanze
Produktion:DE, 2008
Copyrights:© SAT.1 emotions
