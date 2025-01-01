Auf Streife - Berlin
Folge 10: Zielort: unbekannt
44 Min.
Inmitten einer Reihenhaussiedlung ist ein Junge wild trommelnd als Straßenmusiker unterwegs. Das passt einem Anwohner nicht, und er bewirft das Kind mit Blumenerde. - Überfall auf ein Café: Vor Ort treffen die Beamten auf die Konditorin und ihren Lebensgefährten, die aneinander gefesselt und mit Torte beschmiert worden sind. Ihr Sohn hat eigenständig die Verfolgung der Täter aufgenommen.
Auf Streife - Berlin
Genre:Krimi, Dokudrama
Produktion:DE, 2016
0
