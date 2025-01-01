Auf Streife - Berlin
Folge 15: Alle Mann von Bord!
45 Min.
Eine Mitarbeiterin eines Fastfood-Restaurants staunt nicht schlecht, als zwei Kinder mit einem Auto durch den Drive-In fahren. Sie alarmiert die Polizei. - Auf Streife begegnen die Beamten einem spärlich bekleideten Pärchen. Ihnen wurden während des Schwimmens alle Sachen gestohlen. Zurück blieb nur ein Zettel mit der Nachricht: "Das geschieht euch recht!". - Ein Zehnjähriger ist mit einem Rucksack unterwegs durch den Park, als er plötzlich von drei Jugendlichen bedroht wird.
Auf Streife - Berlin
Genre:Krimi, Dokudrama
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© SAT.1