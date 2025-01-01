Auf Streife - Berlin
Folge 7: Bau-Radau
45 Min.
Einbruch im Klempnerbetrieb! Der Werkstattbesitzer kann einen der Diebe erwischen, doch den anderen gelingt die Flucht - und das mit seinem neunjährigen Sohn! Eine 39-Jährige setzt den Notruf ab: Ihr Freund legt sich mit der Babysitterin an, weil sie ihrer Aufsichtspflicht nicht nachkam. Der Sohn hat Schaum vorm Mund!
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Auf Streife - Berlin
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi, Dokudrama
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© SAT.1