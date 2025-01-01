Zum Inhalt springenBarrierefrei
Auf Streife - Berlin

Bau-Radau

SAT.1Staffel 5Folge 7
Folge 7: Bau-Radau

45 Min.

Einbruch im Klempnerbetrieb! Der Werkstattbesitzer kann einen der Diebe erwischen, doch den anderen gelingt die Flucht - und das mit seinem neunjährigen Sohn! Eine 39-Jährige setzt den Notruf ab: Ihr Freund legt sich mit der Babysitterin an, weil sie ihrer Aufsichtspflicht nicht nachkam. Der Sohn hat Schaum vorm Mund!

SAT.1
