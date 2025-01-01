Auf Streife - Berlin
Folge 6: Blutiger Filmriss
44 Min.
Nach einer durchzechten Nacht entdeckt ein 23-Jähriger eine Blutlache unter seinem Bett. Doch er kann sich an nichts mehr erinnern. Ein besorgter Anwohner ist sich sicher: Ein junger Mann streunt durch die Siedlung und malt Gaunerzinken vor die Häuser. Auf einem Künstlergelände wird eine junge Frau niedergeschlagen. Der Verdacht fällt auf einen Obdachlosen, der sich in unmittelbarer Tatort-Nähe aufgehalten hat.
Genre:Krimi, Dokudrama
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© SAT.1