Auf Streife - Berlin
Folge 5: Grill Bill
45 Min.
Ein mobiler Burger-Stand im Park erweckt die Aufmerksamkeit der Beamten auf Streife. Doch noch interessanter ist, dass ein Kind dahinter steht. Müsste der Junge nicht in der Schule sein? - Ein 37-Jähriger kann es nicht glauben: Als er seine vorher weiße Wäsche im Waschsalon abholen will, bekommt er knallpinke Hemden wieder. - Auf Streife bemerken die Polizisten eine junge Frau, die leicht bekleidet aus einem Hauseingang gestürmt kommt. Sie ist völlig außer sich.
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Auf Streife - Berlin
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi, Dokudrama
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© SAT.1