SAT.1Staffel 5Folge 12
Folge 12: Yoga As Yoga Can

45 Min.

In einem Park werden zwei offenbar narkotisierte Frauen auf ihren Yogamatten gefunden. Sie haben Jutebeutel überm Kopf. Handelt es sich hierbei um einen Raubüberfall? - Nach einem Babyschwimm-Kurs wird eins der Babys vermisst! Auf der Suche nach dem verschwunden Kind machen die Beamten eine böse Entdeckung: In einem Schwimmbecken treibt das Kuscheltier des Babys. - Auf Streife hören die Beamten einen lauten Schrei. Sofort eilen sie zu zwei Mädchen in Promotion-Kostümen.

