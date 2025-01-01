Auf Streife - Berlin
Folge 12: Yoga As Yoga Can
45 Min.
In einem Park werden zwei offenbar narkotisierte Frauen auf ihren Yogamatten gefunden. Sie haben Jutebeutel überm Kopf. Handelt es sich hierbei um einen Raubüberfall? - Nach einem Babyschwimm-Kurs wird eins der Babys vermisst! Auf der Suche nach dem verschwunden Kind machen die Beamten eine böse Entdeckung: In einem Schwimmbecken treibt das Kuscheltier des Babys. - Auf Streife hören die Beamten einen lauten Schrei. Sofort eilen sie zu zwei Mädchen in Promotion-Kostümen.
Genre:Krimi, Dokudrama
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© SAT.1