Auf Streife - Berlin
Folge 8: Rocker-Schocker
44 Min.
Laute und wütende Schreie auf einem Friedhof lassen die Polizisten hellhörig werden. Dort geht ein aufgebrachter Friedhofsgärtner auf einen benommen wirkenden Rocker los! Auf Streife hören die Beamten lautes, metallisches Hämmern. Sie folgen dem Geräusch und gelangen an einen Altkleidercontainer, in dem sich offenbar ein kleiner Junge befindet!
Genre:Krimi, Dokudrama
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© SAT.1