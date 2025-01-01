Auf Streife - Berlin
Folge 11: Die Baby-Phone-Nummer
45 Min.
Eine 43-Jährige traut erst ihren Augen und dann ihren Ohren nicht: Vor einem Müllcontainer ist ein leerer Kinderwagen abgestellt. Als sie plötzlich Babygeschrei aus einer Tonne hört, packt sie die Panik. - Nachdem eine Mutter ihren Sohn auf dem Minigolfplatz nur wenige Minuten aus den Augen lässt, findet sie ihn kurz darauf bewusstlos wieder. Liefern die markanten Sohlenabdrücke eine Spur zum Täter?
Genre:Krimi, Dokudrama
Produktion:DE, 2016
Copyrights:© SAT.1