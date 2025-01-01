Auf Streife - Berlin
Folge 21: Sonne, Mond und Morgensterne
45 Min.
Auf Streife trauen die Beamten ihren Augen nicht. Ein Rentner will offenbar einen Kinderwagen hinter seinem Auto her ziehen. Doch liegt darin auch ein Baby? - Ein blinder Mann ist an einem Brunnen mit einer Nonne im Streit. Die Beamten wollen schlichten und werden mit einigen Ungereimtheiten konfrontiert. - Die Polizisten kommen zu einem Unfall, bei dem eine Teenagerin angefahren wurde. Ursache dafür soll eine Mautstation sein - mitten im Wohngebiet.
Auf Streife - Berlin
Genre:Krimi, Dokudrama
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© SAT.1