Auf Streife - Berlin

Sonne, Mond und Morgensterne

SAT.1Staffel 5Folge 21
Folge 21: Sonne, Mond und Morgensterne

45 Min.

Auf Streife trauen die Beamten ihren Augen nicht. Ein Rentner will offenbar einen Kinderwagen hinter seinem Auto her ziehen. Doch liegt darin auch ein Baby? - Ein blinder Mann ist an einem Brunnen mit einer Nonne im Streit. Die Beamten wollen schlichten und werden mit einigen Ungereimtheiten konfrontiert. - Die Polizisten kommen zu einem Unfall, bei dem eine Teenagerin angefahren wurde. Ursache dafür soll eine Mautstation sein - mitten im Wohngebiet.

