Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife - Berlin

Schlafsarg Paradiso

SAT.1Staffel 5Folge 22
Schlafsarg Paradiso

Schlafsarg ParadisoJetzt kostenlos streamen

Auf Streife - Berlin

Folge 22: Schlafsarg Paradiso

44 Min.Ab 12

In einem Bestattungsinstitut traut die Angstellte ihren Augen kaum: offene Särge und Urnen, und mittendrin leere Bierflaschen. Und aus einem Sarg kommen unheimliche Geräusche! - Die Polizisten sind auf Fußstreife. Plötzlich werden sie Zeuge, wie eine Frau mit Gewalt in ein Auto gezerrt wird. - Eine Mutter macht sich große Sorgen, denn ihre Tochter ist auf einem Partygelände in Berlin spurlos verschwunden. - Eine 44-Jährige wird beim Grillen beklaut und zu Boden geschubst.

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife - Berlin
SAT.1
Auf Streife - Berlin

Auf Streife - Berlin

Alle 5 Staffeln und Folgen