Auf Streife - Berlin

Mein Baby ist weg!

SAT.1Staffel 5Folge 27
Mein Baby ist weg!

Mein Baby ist weg!Jetzt kostenlos streamen

Auf Streife - Berlin

Folge 27: Mein Baby ist weg!

44 Min.

Eine Joggerin entdeckt eine schwangere Frau, die überfallen und verletzt wurde. Die Polizisten suchen sofort nach dem Täter und werden mit einer sehr emotionalen Geschichte konfrontiert. - Auf Streife werden die Beamten Zeuge eines Übergriffs. Ein ruppiger Mann will offenbar den Briefträger beklauen. - Eine Mutter ist besorgt und ruft die Polizei. Ihre Tochter ist mit der Babysitterin verschwunden. Wurde sie etwa entführt?

Auf Streife - Berlin
SAT.1
