Auf Streife - Berlin
Folge 28: Der entsorgte Vater
45 Min.
Als die Beamten in ein Café gerufen werden, sehen sie eine halbnackte Frau: Die Kellnerin wurde überfallen und gezwungen, sich auszuziehen. - Am frühen Morgen kommt es zu einer handgreiflichen Auseinandersetzung zwischen einem Schüler und seinem Nachbarn. Sofort wird die Polizei verständigt. - Eine besorgte Tochter ruft die Polizei, da ihre Mutter im Haus sein müsste und ihr nicht öffnet. In der Küche steht dafür ein entspannter, nackter Mann ...
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Auf Streife - Berlin
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi, Dokudrama
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© SAT.1