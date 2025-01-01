Auf Streife - Berlin
Folge 29: Aufgegabelt
44 Min.
Die Beamten werden zu einer Lagerhalle gerufen, in der eine Frau auf einem Gabelstapler gefesselt wurde. - Bei einem Fotoshooting kommt es zu einem schweren Zwischenfall. Eine verstörte, schwangere Frau wurde betäubt. Wer steckt dahinter? - Ein Mann sieht, wie ein kostümierter Mann in die Wohnung der Nachbarn steigen will. Sofort ruft er die Polizei. - Auf Streife werden die Polizisten Zeuge eines merkwürdigen Trainingsprogramms ...
Genre:Krimi, Dokudrama
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© SAT.1