Auf Streife - Berlin

Hinter Mamas Rücken

SAT.1Staffel 5Folge 30
Folge 30: Hinter Mamas Rücken

44 Min.Ab 12

Ein Mädchen wurde halbnackt unter einer Wasserfontäne gefesselt. Ihre Mutter ist schockiert und schreit um Hilfe. - In einem Parkhaus wurde eine Frau beim Ausparken von einem Mann zusammengeschlagen. Völlig verängstigt sitzt sie im Auto und wartet auf die Polizei. - Auf Streife entdecken die Beamten eine Schlägerei. Zwei korpulente Frauen prügeln sich auf einem Modelwettbewerb. - In einem Park wird eine Frau von einem vermummten Typen überfallen.

