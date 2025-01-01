Auf Streife - Berlin
Folge 31: Shut up and drive!
45 Min.
Eine Frau ruft die Polizei. Ihr Nachbar ist mit ihrem Auto einfach abgehauen. In einem Friseursalon kommt es zu einem heftigen Streit: Ein Mann mit Glatze randaliert und bedroht die Angestellten mit einer Schere. Die Beamten wollen einen Mann wegen nicht bezahlter Geldbuße festnehmen, doch sein kleiner Sohn macht auf und will den Beamten sein Sparschwein opfern. Auf Fußstreife schlichten die Beamten einen Streit. Eine schwangere Frau wurde von einem Radfahrer angefahren.
Auf Streife - Berlin
Genre:Krimi, Dokudrama
Produktion:DE, 2016
