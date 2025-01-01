Auf Streife - Berlin
Folge 32: Angesägt
45 Min.
Die Trainerin eines Pole-Dance-Kurses wurde schwer am Kopf verletzt und ist bewusstlos. Die Polizei befragt die Kursteilnehmerinnen, die sich auffällig verhalten. Lautes Gebrüll im Schwimmbad löst einen Einsatz aus. Die Beamten trauen ihren Augen kaum: Der Bademeister schubst eine Frau mit Rollator brutal aus dem Bad. In einer Wohnung kommt es zu einer handgreiflichen Auseinandersetzung zwischen zwei Männern, die beide behaupten, dort zu wohnen.
Weitere Folgen in Staffel 5
Auf Streife - Berlin
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi, Dokudrama
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© SAT.1