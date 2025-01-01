Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife - Berlin

Mama dreht durch

SAT.1Staffel 5Folge 33
Mama dreht durch

Mama dreht durchJetzt kostenlos streamen

Auf Streife - Berlin

Folge 33: Mama dreht durch

44 Min.

Die Polizisten werden wegen häuslicher Gewalt zu einem Einsatz gerufen. Der Ehemann sitzt nackt auf dem Garagendach, während seine Ehefrau ihn anbrüllt. Auf Streife werden die Beamten vor einem Juweliergeschäft angehalten. Die Angestellte ist außer sich, denn der Laden wurde gerade ausgeraubt - war es ihre Schuld? Grabschattacke mitten in Berlin: Die Beamten schreiten sofort ein.

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife - Berlin
SAT.1
Auf Streife - Berlin

Auf Streife - Berlin

Alle 5 Staffeln und Folgen