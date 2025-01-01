Auf Streife - Berlin
Folge 33: Mama dreht durch
44 Min.
Die Polizisten werden wegen häuslicher Gewalt zu einem Einsatz gerufen. Der Ehemann sitzt nackt auf dem Garagendach, während seine Ehefrau ihn anbrüllt. Auf Streife werden die Beamten vor einem Juweliergeschäft angehalten. Die Angestellte ist außer sich, denn der Laden wurde gerade ausgeraubt - war es ihre Schuld? Grabschattacke mitten in Berlin: Die Beamten schreiten sofort ein.
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Auf Streife - Berlin
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi, Dokudrama
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© SAT.1