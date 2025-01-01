Zum Inhalt springenBarrierefrei
Bei einer Tanzstunde im Freien kommt es zu einem heftigen Vorfall. Ein Fremder schlägt die Autoscheibe eines Kursteilnehmers ein und geht dann noch auf ihn los. - Auf Streife entdecken die Beamten eine gefesselte Dame. Ihr Kopf steckt in einer Plastiktüte fest. Zuvor wurde ihr Kiosk überfallen. - Als die Polizisten unterwegs sind läuft ihnen ein schreiender Mann entgegen. Er scheint starke Schmerzen zu haben und kommt von einer Massagebehandlung.

