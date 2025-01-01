In guten wie in schlechten ZeitenJetzt kostenlos streamen
Auf Streife - Berlin
Folge 36: In guten wie in schlechten Zeiten
45 Min.Ab 12
Die Beamten werden wegen Ruhestörung zu einer Hochzeit gerufen. Hier erwartet sie eine verwüstete Kirche und eine völlig verzweifelte Braut. - In einem Gartencenter wird ein Mann gequält. Mit verbundenen Augen ist er mit einem Gartenschlauch an eine Schubkarre gefesselt. Eine Mutter glaubt, ihre Tochter wäre einer Horde Gangster-Rapper zum Opfer gefallen. Tatsächlich finden die Polizisten das Mädchen am Boden liegend, umzingelt von einer Gruppe bewaffneter Männer.
Genre:Krimi, Dokudrama
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1