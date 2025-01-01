Auf Streife - Berlin
Folge 37: Wie du mir, so ich dir
44 Min.
Die Beamten werden zu einem Einbruch gerufen. Ein Nachbarsjunge ist offensichtlich in die Wohnung einer Familie eingestiegen und hat das Kaninchen gestohlen. In einem Reisebus kämpfen die Touristen mit der Dreistigkeit des Busfahrers. Schon seit Stunden sind sie bei großer Hitze im Bus eingesperrt. Auf Streife müssen die Beamten durchgreifen: Ein handfester Streit um ein Handy sorgt bei den Beteiligten für Aufregung.
Auf Streife - Berlin
Genre:Krimi, Dokudrama
Produktion:DE, 2016
0
