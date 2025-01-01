Auf Streife - Berlin
Folge 41: Nackte im Schrebergarten
45 Min.
Völlig aufgelöst ruft ein junges Mädchen die Polizei. Nackte Männer sind in den Schrebergarten ihrer Oma eingedrungen. Die hat sich mit einer Bratpfanne bewaffnet. - In einem Hotel jagt eine Angestellte zwei junge Frauen durch die Lobby. Als die Beamten eintreffen, setzen sie der Jagd sofort ein Ende. - Auf Streife werden die Polizisten Zeuge einer lauten Explosion. In Habacht-Stellung laufen sie sofort zu der Rauchwolke.
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Auf Streife - Berlin
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi, Dokudrama
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© SAT.1