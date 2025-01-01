Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife - Berlin

Schlampige Planung

SAT.1Staffel 5Folge 43
Schlampige Planung

Schlampige PlanungJetzt kostenlos streamen

Auf Streife - Berlin

Folge 43: Schlampige Planung

44 Min.Ab 12

Eine Frau entdeckt einen stark alkoholisierten und aggressiven Mann, der bei den Nachbarn einbricht. Sofort wählt sie den Notruf. - Als eine junge Frau ihre Tochter bei der Tagesmutter abholen will, trifft sie der Schock: Eine fremde Frau hat die Kleine bereits abgeholt. Wurde das Mädchen entführt? - Vor einem Lokal sehen die Beamten einen lautstarken Streit. Zwei Frauen greifen den Türsteher an. Dieser möchte sie nicht ins Lokal lassen. Was spielt sich in der Kneipe ab?

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife - Berlin
SAT.1
Auf Streife - Berlin

Auf Streife - Berlin

Alle 5 Staffeln und Folgen