Auf Streife - Berlin

SAT.1Staffel 5Folge 44
Folge 44: Abgedampft

44 Min.Ab 12

Als die Beamten unterwegs sind, entdecken sie einen Transporter auf der Fahrbahn, dessen Ladefläche brennt. Sofort nehmen sie die Verfolgung auf. - Als eine Frau plötzlich ihren Hund im Hof laut bellen und etwas klirren hört, läuft sie eilig raus. Doch niemand ist zu sehen. Wollte jemand bei ihr einbrechen? - Die Polizisten beobachten einen Punk, der sich an der Geburtstagstorte eines Jungen vergreift. Als er von der Mutter entdeckt wird, eskaliert die Situation.

