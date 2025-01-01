Auf Streife - Berlin
Folge 45: Hilferufe aus dem Park
44 Min.Ab 12
In einem Park sind Hilfeschreie zu hören und die Beamten greifen ein: Eine Frau wurde von zwei Männern überfallen. Als sie den Tätern folgen wollen, hören sie plötzlich weitere Hilfeschreie. - Auf einem Parkplatz wurde ein Kind bei Hitze allein im Auto zurück gelassen.Die Eltern sind weit und breit nicht zu sehen. - Eine Frau macht sich Sorgen: Als sie ihre Freundin zu einem wichtigen Termin abholen möchte, kommt diese nicht aus dem Haus. Vor ihrer Tür hängt eine Drohnung.
Genre:Krimi, Dokudrama
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
