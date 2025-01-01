Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife - Berlin

Vorsicht, Kinder!

SAT.1Staffel 5Folge 47
Vorsicht, Kinder!

Vorsicht, Kinder!Jetzt kostenlos streamen

Auf Streife - Berlin

Folge 47: Vorsicht, Kinder!

45 Min.Ab 12

Die Polizei wird zu einem Verkehrsunfall gerufen. Ein Auto ist gegen eine Laterne geprallt und ein Fahrrad liegt auf dem Boden. Wo sind die Fahrer? - Eine Frau bricht in ein fremdes Auto ein. Als die Beamten vor Ort eintreffen, sehen sie die Dame mit ihrem Oberkörper im Autofenster hängen. - Als die Beamten auf Fuß-Streife sind, trauen sie ihren Augen kaum: Ein Mann hüpft gefesselt an einem Rollator durch die Straßen von Berlin!

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife - Berlin
SAT.1
Auf Streife - Berlin

Auf Streife - Berlin

Alle 5 Staffeln und Folgen