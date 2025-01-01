Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 5Folge 48
44 Min.Ab 12

Eine 36-Jährige wird im Garten gefunden. Mit Kabelbindern wurde sie an einer Sonnenliege befestigt und hat starken Sonnenbrand. Wer steckt hinter diesem Verbrechen? - In einer Kita leiden die Kinder nach dem Mittagessen an Magen-Darm Verstimmung und müssen abgeholt werden. Wollte die Erzieherin den Kinder schaden?! - An einem Wohnblock erregt ein junger Mann Aufsehen. Er läuft nackt herum, seine Hände sind gefesselt. An seinem Hals befindet sich eine Leine.

