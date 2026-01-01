Auf Streife - Berlin
Folge 50: Das Leben ist kein Ponyhof
44 Min.Ab 12
Eine aufgebrachte Autofahrerin ruft die Polizei. Ihr ist soeben ein jonglierendes Kind vors Auto gesprungen und sie hat es angefahren. Doch das Kind ist verschwunden. - Die Streife wird wegen einer Auseinandersetzung zu einer Gaststätte gerufen. Auf der Fensterscheibe entdecken sie die Nummer des Notrufs. Im Hof ertönen laute Schreie. - Ein Streit löst einen Einsatz aus. Die Beamten trauen ihren Augen kaum: Zwei Jugendliche gehen auf ein Kind los und werden handgreiflich!
Genre:Krimi, Dokudrama
Produktion:DE, 2016
12
