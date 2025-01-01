Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 5Folge 52
44 Min.Ab 12

Die Polizisten werden Zeugen, wie ein Paketbote einen Jungen lautstark angeht. Er hat das Kind dabei erwischt, als es ein Paket durchwühlte. Für ihn ist sofort klar, der Kleine ist ein Dieb! - In einer Wohnsiedlung ist ein Jugendlicher halbnackt an eine Laterne gefesselt. Er trägt eine Schweinemaske. Wer hat den 18-Jährigen in diese peinliche Situation gebracht? - In einem Park versucht eine Frau ihre brennende Handtasche zu löschen. Zuvor wurde sie ihr gestohlen.

