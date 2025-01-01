Auf Streife - Berlin
Folge 53: Frauenpower
44 Min.Ab 12
Auf Streife entdecken die Beamten ein Kind, das ein Banner mit einem Hilfeschrei aus dem Fenster hält. - Eine Person im Dino-Kostüm erschreckt ein Kutschpferd so sehr, dass es durchgeht und die Insassen der Kutsche durch die Luft fliegen. Was wollte die verkleidete Person bezwecken? - Ein lautstarker Streit zwischen einem Mann und einer Frau ruft die Beamten auf den Plan. Die Frau beschuldigt ihren angetrunkenen Nachbarn als Tiermörder.
Weitere Folgen in Staffel 5
Auf Streife - Berlin
Genre:Krimi, Dokudrama
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1