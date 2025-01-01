Zum Inhalt springenBarrierefrei
Auf Streife - Berlin

SAT.1Staffel 5Folge 53
Folge 53: Frauenpower

44 Min.Ab 12

Auf Streife entdecken die Beamten ein Kind, das ein Banner mit einem Hilfeschrei aus dem Fenster hält. - Eine Person im Dino-Kostüm erschreckt ein Kutschpferd so sehr, dass es durchgeht und die Insassen der Kutsche durch die Luft fliegen. Was wollte die verkleidete Person bezwecken? - Ein lautstarker Streit zwischen einem Mann und einer Frau ruft die Beamten auf den Plan. Die Frau beschuldigt ihren angetrunkenen Nachbarn als Tiermörder.

