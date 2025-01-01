Auf Streife - Berlin
Folge 55: Völlig verdaddelt
44 Min.
Eine Passantin wird von herausfliegenden Gegenständen aus einem Fenster am Kopf verletzt und ruft die Polizei. Ein Jugendlicher scheint auszurasten. Eine Jugendamtsmitarbeiterin bekommt zufällig mit, wie ein neunjähriger Junge plötzlich vor der Schule zusammenbricht. Eine übergewichtige Familie wird von einer Jugendamtsmitarbeiterin betreut. Zusammen arbeiten sie an einer Ernährungsumstellung. Beim Einkauf kommt es zu einem unangenehmen Zwischenfall.
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Auf Streife - Berlin
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi, Dokudrama
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© SAT.1