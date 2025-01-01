Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 5Folge 56
Folge 56: 3-2-1 - Das Baby ist deins

44 Min.

Erschrocken muss eine Jugendamtsmitarbeiterin feststellen, dass ein Baby im Internet zum Verkauf angeboten wird. Sofort geht sie der Annonce nach. Eine engagierte Mitarbeiterin des Jugendamtes macht einen Hausbesuch bei einer Pflegefamilie. Schon vor dem Haus ist lautes Geschreie zu hören. Was sorgt hier für Streit? Völlig aufgelöst sucht eine Großfamilie Hilfe beim Jugendamt. Sie wurden aus ihrem Haus geschmissen, die Schlösser wurden einfach ausgetauscht.

SAT.1
