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Auf Streife - Berlin

Du bist nicht meine Mama

SAT.1Staffel 5Folge 59vom 24.10.2024
Du bist nicht meine Mama

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Folge 59: Du bist nicht meine Mama

44 Min.Folge vom 24.10.2024

Ein 14 -Jähriges Mädchen erfährt, dass es adoptiert ist. Völlig enttäuscht und todtraurig verbarrikadiert sie sich. Die Jugendamtsmitarbeiterin kommt zur Hilfe. Ein Hilferuf aus einer Kita ruft das Jugendamt auf den Plan. Ein aggressiver Junge beißt andere Kinder und jetzt sogar die Kindergärtnerin. Aus einer Nachbarswohnung schreit seit Stunden ein Baby. Eine Nachbarin ruft beim Jugendamt an, denn keiner öffnet die Türe. Wo steckt die Mutter des Kindes?

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