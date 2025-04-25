Zum Inhalt springenBarrierefrei
Auf Streife - Die Spezialisten

Die Messie-Karre

SAT.1Staffel 10Folge 1vom 25.04.2025
45 Min.Folge vom 25.04.2025Ab 12

Die Autobahnpolizei entdeckt ein völlig überladenes Auto, das mit erhöhter Geschwindigkeit über die Autobahn rast. Schnell stellt sich heraus: Das Fahrzeug steht in Zusammenhang mit einem Vermisstenfall. - Ein Jugendlicher trägt seine benommene Freundin in die Notaufnahme, die zwischen den Beinen blutet. - Als eine Frau ihren Bruder abholen will, weil er ihr etwas Wichtiges erzählen möchte, findet sie ihn schwer verletzt vor seinem Büro auf. Wer hat ihn so zugerichtet?

