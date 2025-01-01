Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife - Die Spezialisten

Mysteriöse Nachtwanderung

SAT.1Staffel 10Folge 16
Mysteriöse Nachtwanderung

Mysteriöse NachtwanderungJetzt kostenlos streamen

Auf Streife - Die Spezialisten

Folge 16: Mysteriöse Nachtwanderung

44 Min.Ab 12

Hannas Vater kommt frühmorgens blutverschmiert nach Hause, von ihrer Mutter fehlt jede Spur! Ist ein Ehestreit in der Nacht eskaliert? - Schocksyndrom nach Unfall in der Autowerkstatt! Hat ein frauenfeindlicher Kollege die 25-Jährige absichtlich in eine lebensbedrohliche Lage gebracht?

Weitere Folgen in Staffel 10

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife - Die Spezialisten
SAT.1
Auf Streife - Die Spezialisten

Auf Streife - Die Spezialisten

Alle 10 Staffeln und Folgen